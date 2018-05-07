وكالة الأنباء الليبية (وال)

النائب احمد معيتيق يجتمع مع اعضاء لجنة الاتصالات والمواصلات بمجلس النواب .

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طرابلس 7 مايو 2018 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي السيد "أحمد عمر معيتيق"، صباح اليوم الاثنين مع أعضاء لجنة الاتصالات والمواصلات بمجلس النواب التي تضم كل من السادة " أسماء الخوجة"، سليمان الحراري، علي كشير، خالد الأسطى. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تباذل وجهات النظر حول الخطط والبرامج التي ستوضع بشأن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، من خلال الاستعانة بالدراسات المعدة بالخصوص. واتفق الحضور على استمرار التواصل فيما بينهم لاستعراض كل مراحل المشروع وعقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة المختصة من مجلس النواب للقيام بدورها في هذا الجانب. والاستعانة بالدراسات الاستشارية. واكد الحضور على ضرورة العمل من أجل استقرار القطاع حتى يتسنى له تقديم خدماته للمواطنين في كل المناطق.