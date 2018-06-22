وكالة الأنباء الليبية (وال)

وكالة الأنباء الليبية
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الأخبار
نيجيريا تتفوق على أيسلندا بهدفين وتبقي على حظوظها في التأهل للدور ثمن النهائي عن المجموعة الرابعة . :: 2018-06-22 21:16:54
رئيس المجلس الرئاسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي . :: 2018-06-22 20:00:29
عودة 9 مهاجرين غير شرعيين من سيراليون طوعيا الى بلادهم . :: 2018-06-22 19:47:00
سياسية إيطالية تطالب بفرض حصار بحري أمام السواحل الليبية . :: 2018-06-22 19:32:00
ترامب يهدد بقرض برسوم 20% على سيارات الاتحاد الأوروبي . :: 2018-06-22 18:33:00
الكوريتان تتفقان على عقد جولة للم شمل الأسر المتفرقة . :: 2018-06-22 18:16:00