وكالة الأنباء الليبية (وال)

وكالة الأنباء الليبية
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الأخبار
الدولار يسجل أعلى مستوياته في 11 شهرا وتراجع سعر " اليورو " . :: 2018-06-21 15:05:00
الأمين العام لمجلس الوزراء يبحث الوضع العام لقطاع الآثار في ليبيا . :: 2018-06-21 15:00:00
أسهم أوروبا تعزز مكاسبها وقطاع السيارات يتراجع . :: 2018-06-21 14:43:00
وزارة الدفاع الأفغانية : مقتل ( 16 ) مسلحًا وإصابة ( 11 ) في افغانستان . :: 2018-06-21 14:40:00
وزير الخارجية الإيطالي يلتقي وزيرالخارجية التونسي بروما. :: 2018-06-21 14:03:00
البحرية الليبية تتمكن اليوم الخميس من انقاذ 301 مهاجرا غير شرعي شمال القره بوللي . :: 2018-06-21 13:57:00