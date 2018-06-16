وكالة الأنباء الليبية
(وال)
عــربـــي
english
french
القائمة
الرئيسية
الاخبار المحلية
الأخبار السياسية
الأخبار الاقتصادية
الأخبار الرياضية
الأخبار الثقافية
الأخبار العلمية
أخبار الطقس
الاخبار العالمية
الأخبار السياسية
الأخبار الاقتصادية
الأخبار الرياضية
الأخبار الثقافية
الأخبار العلمية
صور
وكالة الأنباء الليبية
اتصل بنا
الأخبار
مقتل 20 شخصا في هجوم انتحاري استهدف عناصر من طالبان ومدنيين . :: 2018-06-16 19:58:57
17 قتيلا في تدافع داخل نادٍ في كاراكاس . :: 2018-06-16 19:40:30
وفاة محافظ بنك السودان المركزي بازمة قلبية . :: 2018-06-16 19:22:42
ارتفاع عائدات قناة السويس الى 503 مليون دولار . :: 2018-06-16 19:14:07
خفر الساحل الإسباني ينقذ 933مهاجرا. :: 2018-06-16 19:00:31
الهلال الاحمر فرع اجدابيا يُسلم مستشفى امحمد المقريف ( 28 ) جثة ضحايا اشتباكات مينائي رأس لانوف والسدرة النفطيين اليومين الماضيين . :: 2018-06-16 16:15:42