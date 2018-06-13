وكالة الأنباء الليبية (وال)

وكالة الأنباء الليبية
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الأخبار
وزارة الخارجية تعلن رفضها القاطع لأية محاولة لاستعمال الاموال المجمدة لاي غرض غير مصالح الليبيين جميعا . :: 2018-06-13 18:05:23
لجنة اختيار رئاسة وحدة تمكين المرأة تواصل تقييم السير الذاتية للمترشحات . :: 2018-06-13 17:18:16
انخفاض إنتاج إيران وفنزويلا قد يجبر أوبك على زيادة إنتاجها . :: 2018-06-13 15:54:00
توقيف تونسي وزوجته بعد العثور على "مادة سامة" في شقتهما في المانيا . :: 2018-06-13 15:50:00
الرئيس الامريكي يعلن أن كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديدا نوويا . :: 2018-06-13 15:43:00
حملة ميدانية لتوعية المواطن بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية . :: 2018-06-13 15:42:00