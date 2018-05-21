وكالة الأنباء الليبية (وال)

وكالة الأنباء الليبية
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الأخبار
سفير مصر بالجزائر: اجتماع دول الجوار يبحث وحدة واستقلال ليبيا. :: 2018-05-21 19:11:00
الخارجية الجزائرية : اجتماع وزاري يستعرض آخر الاحداث الامنية والسياسية في ليبيا . :: 2018-05-21 19:01:00
رئيس المجلس الرئاسي يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا. :: 2018-05-21 18:54:00
امل ترهونة يلتقي صقور طبرق في نهائي مسابقة الدرجة الثانية . :: 2018-05-21 18:39:00
فريق الاتحاد واهلي بنغازي يشاركان في دورة الروضان الكويتية لكرة القدم للخماسيات. :: 2018-05-21 18:37:00
واشنطن تحذر أوروبا أن شركاتها العاملة في إيران "ستقدم حساباتها" . :: 2018-05-21 16:47:00