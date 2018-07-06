وكالة الأنباء الليبية (وال)

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الأخبار
سيالة : اعادة نسق التجارة بين ليبيا وتونس سيحد من ظواهر التهريب والتجارة الموازية بالمناطق الحدودية بين البلدين . :: 2018-07-06 18:00:08
مباحثات مصرية نمساوية حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. :: 2018-07-06 16:11:00
الرئيس التونسي يستقبل اليوم وزير الخارجية محمد سيالة . :: 2018-07-06 16:01:32
الاتحاد الأوروبي يفعّل ( خلية معلومات الجريمة ) للتصدي لاي عمليات تهريب للنفط الليبي . :: 2018-07-06 15:55:00
مكتب التربية والتعليم بهون يكرم عدد من رواد العملية التعليمية بالبلدية. :: 2018-07-06 15:50:00
الشركة العامة للكهرباء : تغذية محطة خليج سرت بكميات كبيرة من الوقود . :: 2018-07-06 15:44:00