وكالة الأنباء الليبية
(وال)
عــربـــي
english
french
القائمة
الرئيسية
الاخبار المحلية
الأخبار السياسية
الأخبار الاقتصادية
الأخبار الرياضية
الأخبار الثقافية
الأخبار العلمية
أخبار الطقس
الاخبار العالمية
الأخبار السياسية
الأخبار الاقتصادية
الأخبار الرياضية
الأخبار الثقافية
الأخبار العلمية
الأرشيف
صور
وكالة الأنباء الليبية
اتصل بنا
الأخبار
استمرار حملة قطع التوصيلات غير الشرعية ببلدية أبوسليم . :: 2018-07-28 12:52:00
استمرار حملة قطع التوصيلات غير الشرعية ببلدية أبوسليم . :: 2018-07-28 12:50:00
مستوطنون يعتدون على مسن في الخليل. :: 2018-07-28 12:22:00
ادارة الخدمات الصحية بمزدة تقوم بتوزع كمية من المستلزمات الطبية والتطعيمات على المراكز الصحية . :: 2018-07-28 12:17:00
وزير الخارجية الأميركي : ملتزمون في ليبيا بالمثل الأساسية التى تأسست عليها الولايات المتحدة . :: 2018-07-28 12:05:00
روسيا تدعو امام مجلس الامن الى مساعدة اقتصاد سوريا. :: 2018-07-28 11:32:00