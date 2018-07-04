وكالة الأنباء الليبية (وال)

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الأخبار
إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي. :: 2018-07-04 23:35:00
رئيس المجلس الرئاسي يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام بمنصة صبراته البحرية . :: 2018-07-04 22:26:59
مقتل 132 مسلحا في عمليات عسكرية جديدة بأفغانستان . :: 2018-07-04 18:41:00
رئيس البرلمان العربي يؤكد الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني حتي ينال حقوقه . :: 2018-07-04 17:06:00
الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية يطلقان خطة جديدة لزيادة فرص الاستثمار بدولة فلسطين المحتلة . :: 2018-07-04 17:01:00
رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس المنظمة الدولية للهجرة برامج المنظمة للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين . :: 2018-07-04 16:27:00